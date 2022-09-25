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Новак Джокович: всегда есть надежда на то, что Роджер вернётся

Новак Джокович: всегда есть надежда на то, что Роджер вернётся
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович высказался о возможном возвращении швейцарского теннисиста Роджера Федерера на корт.

«Вероятно, большинство людей думают, что этого никогда не произойдёт, но всегда есть надежда на то, что Роджер вернётся. Так что мы сыграем ещё раз.

Ребята, вы хотите, чтобы он вернулся? Да, конечно. Пусть он услышит, как сильно вы хотите, чтобы он вернулся», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

«Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом «Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом
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