Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Метце, обыграв в финале Бублика

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (63-й в рейтинге АТР) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), уверенно обыграв в финале 44-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Лоренцо Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Бублика семь эйсов, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх. Сонего шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда, поляк Хуберт Хуркач.

Призовой фонд турнира составил €534 555.