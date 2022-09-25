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Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Метце, обыграв в финале Бублика

Лоренцо Сонего стал победителем турнира в Метце, обыграв в финале Бублика
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Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (63-й в рейтинге АТР) стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), уверенно обыграв в финале 44-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Лоренцо Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Бублика семь эйсов, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх. Сонего шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда, поляк Хуберт Хуркач.

Призовой фонд турнира составил €534 555.

Метц. Финал
25 сентября 2022, воскресенье. 16:40 МСК
Александр Бублик
44
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2  
7 7 		6  
         
Лоренцо Сонего
65
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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