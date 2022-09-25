Маттео Берреттини: я сказал Надалю, что без него Федерер не был бы таким великолепным

Финалист Уимблдона-2021, 15-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал подробности прощального матча швейцарского теннисиста Роджера Федерера, а также поведал о диалоге с Рафаэлем Надалем.
«Я сказал Надалю, что без него Федерер не был бы таким великолепным. Мать Федерера обняла меня и поблагодарила. Джокович тоже плакал вчера с нами. Я очень рад быть здесь. Это трудно описать, но я горжусь этим. Я рад, что смог выиграть и принести пользу команде», – сказал Берреттини в интервью Eurosport.
Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. Счёт перед последним поединком соревнований — 13:8. В ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
- 25 сентября 2022
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