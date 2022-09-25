Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини: я сказал Надалю, что без него Федерер не был бы таким великолепным

Маттео Берреттини: я сказал Надалю, что без него Федерер не был бы таким великолепным
Комментарии

Финалист Уимблдона-2021, 15-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини рассказал подробности прощального матча швейцарского теннисиста Роджера Федерера, а также поведал о диалоге с Рафаэлем Надалем.

«Я сказал Надалю, что без него Федерер не был бы таким великолепным. Мать Федерера обняла меня и поблагодарила. Джокович тоже плакал вчера с нами. Я очень рад быть здесь. Это трудно описать, но я горжусь этим. Я рад, что смог выиграть и принести пользу команде», – сказал Берреттини в интервью Eurosport.

Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. Счёт перед последним поединком соревнований — 13:8. В ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

Вот это сенсация! На Кубке Лэйвера «европейцам» не помогла даже «Большая четвёрка» Вот это сенсация! На Кубке Лэйвера «европейцам» не помогла даже «Большая четвёрка»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022