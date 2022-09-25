Новак Джокович поделился мыслями о планах на концовку сезона
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих целях на заключительную часть сезона.
«Моя цель – отобраться на итоговый турнир в Турине. У меня хорошие перспективы. Я сыграю в Тель-Авиве и на соревнованиях ATP-500 в Казахстане, а потом планирую поехать в Берси и Турин. Посмотрим, останется ли всё в силе или что-то изменится», — цитирует Джоковича Eurosport.
На этой неделе Новак Джокович в составе сборной Европы участвовал в ежегодном турнире Кубок Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября. Серб расправился с американцем Фрэнсисом Тиафо и потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в одиночном разряде, а в паре с Маттео Берреттини оказался сильнее Джека Сока и Алекса де Минора.
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