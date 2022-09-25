Ликование сборной мира и победный розыгрыш Тиафо в матче с Циципасом. Видео

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в заключительный игровой день Кубка Лэйвера оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса — 1:6, 7:6 (13:11), 10:8. Благодаря этой победе сборная мира впервые в своей истории переиграла команду Европы и стала обладателем трофея Кубка Лэйвера.

Права на видео принадлежат Laver Cup. Видео доступно на канале Laver Cup.

В заключительный день соревнований команде мира удалось одержать три победы в трёх матчах и заработать девять очков, что позволило им оторваться от европейских теннисистов в общем рейтинге. Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман. До этого турнир неизменно выигрывала команда Европы.