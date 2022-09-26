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Тиафо — о победе сборной мира на Кубке Лэйвера: мы собираемся отпраздновать по-крупному

Тиафо — о победе сборной мира на Кубке Лэйвера: мы собираемся отпраздновать по-крупному
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19-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал первый триумф сборной мира на Кубке Лэйвера.

«Это невероятное чувство. Наш капитан Джонни (Джон Макинрой. — Прим. «Чемпионата») устал проигрывать. Он сказал, что в этом году нам нужно сделать это… с пятой попытки. Всю неделю я продолжал говорить, что это будет наш год. Появились новые ребята. Феликс обыграл Новака, до этого он в паре с Джеком сыграл невероятный матч. Мы все сделали это вместе, не только я. Я здорово проявил себя, сделав это. Это круто. Сегодня мы собираемся отпраздновать по-крупному», — приводит слова Тиафо пресс-служба АТР.

Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября. Счёт соревнования — 13:8.

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