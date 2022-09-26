Людмила Самсонова обогнала Екатерину Александрову в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова, завоевавшая титул на турнире в Токио, обошла соотечественницу Екатерину Александрову, победившую в Сеуле. Теперь Самсонова идёт 19-й, Александрова — 20-й.
В первой десятке Вероника Кудерметова опередила Марию Саккари и стала девятой. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя Ига Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 26 сентября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.
7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.
9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2497.
10 (9). Мария Саккари (Греция) — 2358…
19 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1806.
20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1755…
43 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1017.
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