Людмила Самсонова обогнала Екатерину Александрову в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова, завоевавшая титул на турнире в Токио, обошла соотечественницу Екатерину Александрову, победившую в Сеуле. Теперь Самсонова идёт 19-й, Александрова — 20-й.

В первой десятке Вероника Кудерметова опередила Марию Саккари и стала девятой. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 26 сентября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.

7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.

9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 2497.

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 2358…

19 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1806.

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1755…

43 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1017.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.