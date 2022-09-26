Мария Шарапова в модном наряде приняла участие в показе на площади в Милане. Фото

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала, в каком наряде приняла участие в показе мод на площади Дуомо в Милане (Италия).
Фото: из соцсетей марии шараповой
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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