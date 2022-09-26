Крис Эверт считает, что Роджер Федерер может стать потрясающим тренером

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт считает, что завершивший карьеру швейцарский теннисист Роджер Федерер может стать отличным тренером.

«Роджеру сейчас нужна своя академия, уверена, что из него получится потрясающий тренер! Роджер весело тренировал Новака на Кубке Лэйвера. Это очень меня улыбнуло», — приводит слова Эверт Sportskeeda.

Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP.