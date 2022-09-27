Микаэль Имер: я люблю Кирьоса. Пожалуй, Ник — лучшее, что могло случиться с теннисом

94-я ракетка мира шведский теннисист Микаэль Имер за два дня до вызывающего поведения на турнире категории ATP-250 в Софии (Болгария) делился мыслями об австралийце Нике Кирьосе, который часто эпатирует публику.

«Я люблю Кирьоса. Он крутой, он говорит то, что думает. Кирьос, пожалуй, лучшее, что могло случиться с теннисом. Если мы всегда будем думать о том, что говорим, разве это не сделает нашу жизнь лишь большим испытанием?» — написал Имер в своих социальных сетях.

В Софии Имер сначала поругался с судьей. А потом нелестно высказался о болельщике на трибунах: «Прямо сейчас я зарабатываю твою годовую зарплату. Я не понимаю, почему ты играешь на ставках. Тебе следует обратиться за помощью. Не играй в азартные игры. Сходи к психологу. Это плохо на тебе сказывается. Я помогу тебе. Пожертвую 100 долларов. Не играйте на деньги с аренды».