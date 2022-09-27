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Рууд обратился к Федереру после поражения сборной Европы в Кубке Лэйвера. Тот отреагировал

Рууд обратился к Федереру после поражения сборной Европы в Кубке Лэйвера. Тот отреагировал
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Вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. В минувшие выходные сборная Европы с Руудом и Федерером в составе потерпела поражение на выставочном турнире под названием Кубок Лэйвера. Сборная мира победила европейцев со счётом 13:8. Для 41-летнего швейцарца этот турнир стал прощальным.

«Прежде всего, Роджер, спасибо за этот потрясающий уикенд», — написал Рууд в своих социальных сетях.

«Какая неделя!» — ответил Федерер в комментариях.

Напомним, это первый случай в истории, когда сборная Европы проиграла сборной мира на Кубке Лэйвера.

«Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом «Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом

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