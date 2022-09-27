Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, как к российским теннисистам относятся за границей

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил, как к российским теннисистам относятся за границей и не было ли против них провокаций или протестов. По словам Тарпищева, «они с нами».

«Самое интересное, что против наших ещё не было отказников. Все играют.

Даже знаменитый Уимблдонский турнир, куда нас не допустили, лишили рейтинговых очков, — спортсмены нас поддержали. И получилось, что Джокович до Уимблдона был вторым, выиграл Уимблдон — и стал восьмым. Несмотря на это, они с нами», — приводит его слова «Комсомольская правда».

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