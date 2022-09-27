Четвёртая ракетка мира Анетт Контавейт с трудом пробилась во второй круг турнира в Таллине
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Четвёртая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт с трудом пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония).
В матче первого круга первая сеяная Контавейт обыграла 58-ю ракетку мира китаянку Сиюй Ван со счётом 3:6, 6:2, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Контавейт четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Ван четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.
За место в четвертьфинале Контавейт сразится с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.
Призовой фонд турнира в Таллине составил € 251 750. Российские теннисистки не принимают участия в данных соревнованиях.
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