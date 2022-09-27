Ига Свёнтек: раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек рассказала, планирует ли участвовать в грядущем Кубке Билли Джин Кинг. Соревнования пройдут в Глазго (Великобритания) с 8 по 13 ноября. При этом 7 ноября в Форт-Уэрте (США) пройдёт финал Итогового чемпионата WTA.

«Мы примем решение на следующей неделе. Мы с командой всё ещё взвешиваем все плюсы и минусы. Признаю, что это большая нагрузка, и я недовольна. Раздражает, что WTA и ITF не сотрудничают, чтобы облегчить нам жизнь. По мере возможностей я ясно дам понять, что недовольна. Поскольку в своём нынешнем положении я могу оказать какое-то влияние, возможно, в следующем году это не повторится», — приводит слова Свёнтек TVP Sport.