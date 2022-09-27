Новак Джокович — о том, что пропускал ТБШ: я принял решение, и это его последствия

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что чувствовал во время пропусков мэйджоров. В текущем сезоне Джокович пропустил Australian Open и US Open из-за решения не вакцинироваться от коронавируса.
«Нелегко смотреть матчи турниров «Большого шлема», зная, что ты готовился туда поехать и сыграть. Но нужно смириться с этой ситуацией, потому что я принял решение, и это его последствия, и я нормально к этому отношусь», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
Первым соперником Джоковича (1) в Тель-Авиве станет победитель матча Тьяго Монтейро (Бразилия) – Пабло Андухар (Испания). В данный момент Новак занимает седьмую строчку в рейтинге ATP.
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