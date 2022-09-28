Кербер назвала самую сильную сторону Свёнтек

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер поделилась мнением о первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек. В 2022 году Свёнтек выиграла семь титулов, включая два на турнирах «Большого шлема».



«Я её очень уважаю, мне нравится всё, что она делает. Отдаю ей должное, учитывая, как она справляется со всем. А ей всего 21 год! Очень хорошо знаю Игу, мне интересно посмотреть, как долго она будет оставаться на таком уровне.



Она очень сильна психологически. Ига продолжает упорно тренироваться и после побед на турнирах. Высокая интенсивность с первых до последних минут матча делает её соперницей, которую очень сложно обыграть», — цитирует Кербер TennisWorldUSA.