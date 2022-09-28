Ник Кирьос обратился к Карлосу Алькарасу
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Финалист Уимблдона 2022 года, 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в социальных сетях, ответил на вопрос, было бы ему интересно сыграть с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Кирьос ответил утвердительно и обратился к Алькарасу с предложением сыграть.
«Я всегда готов. Карлос, давай устроим большой матч в Испании», — написал Ник в своих социальных сетях, тегнув Алькараса.
На Открытом чемпионате США 2022 года Кирьос дошёл до четвертьфинала. В четвёртом круге он обыграл россиянина Даниила Медведева. Что касается Алькараса, то он выиграл турнир, в финале победив норвежца Каспера Рууда.
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