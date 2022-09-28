Определился первый соперник Новака Джоковича на турнире ATP-250 в Тель-Авиве

Определился первый соперник 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Джокович посеян под первым номером и во втором раунде сразится с представителем Испании Пабло Андухаром.
В первом круге Андухар со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграл бразильца Тьяго Монтейро. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Андухар четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Монтейро три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Отметим, что в Тель-Авиве Джокович также сыграет в парном разряде с завершающим карьеру израильтянином Джонатаном Эрлихом. Интересно, что именно с Эрлихом Новак завоевал свой единственный титул в парном разряде. Это произошло в 2010 году в Лондоне (Queen’s Club).
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