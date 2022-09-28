Ник Кирьос составил лучшую стартовую пятёрку в истории НБА

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос составил лучшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из подписчиков попросил Ника составить лучшую стартовую пятёрку в истории НБА. Как известно, австралиец является большим ценителем баскетбола.
Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА по версии Ника Кирьоса:
Point guard (PG), плеймейкер – Леброн Джеймс;
Shooting Guard (SG), атакующий защитник – Стефен Карри;
Small Forward (SF), лёгкий форвард – Кевин Дюрант;
Power Forward (PF), мощный форвард – Кевин Гарнетт;
Center (C), центровой – Шакил О'Нил.
Кирьос — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2022 в парном разряде, чемпион семи турниров на уровне ATP.
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