Ник Кирьос составил лучшую стартовую пятёрку в истории НБА

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос составил лучшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». Один из подписчиков попросил Ника составить лучшую стартовую пятёрку в истории НБА. Как известно, австралиец является большим ценителем баскетбола.

Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА по версии Ника Кирьоса:

Point guard (PG), плеймейкер – Леброн Джеймс;

Shooting Guard (SG), атакующий защитник – Стефен Карри;

Small Forward (SF), лёгкий форвард – Кевин Дюрант;

Power Forward (PF), мощный форвард – Кевин Гарнетт;

Center (C), центровой – Шакил О'Нил.

Кирьос — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2022 в парном разряде, чемпион семи турниров на уровне ATP.