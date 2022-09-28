Новак Джокович не сыграет на турнире в Тель-Авиве в парном разряде

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет в парном разряде на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

Джокович должен был сыграть с завершающим карьеру израильтянином Джонатаном Эрлихом. Однако Эрлих в последний момент отказался от участия из-за травмы, полученной на тренировке. Таким образом, Джонатан автоматически завершил карьеру.

Примечательно, что именно с Эрлихом Новак завоевал свой единственный титул в парном разряде. Это произошло в 2010 году в Лондоне (Queen’s Club).

Джокович сыграет в одиночном разряде турнира в Тель-Авиве, он посеян под первым номером. На старте серб сразится с представителем Испании Пабло Андухаром.