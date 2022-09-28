Новак Джокович не сыграет на турнире в Тель-Авиве в парном разряде
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет в парном разряде на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
Джокович должен был сыграть с завершающим карьеру израильтянином Джонатаном Эрлихом. Однако Эрлих в последний момент отказался от участия из-за травмы, полученной на тренировке. Таким образом, Джонатан автоматически завершил карьеру.
Примечательно, что именно с Эрлихом Новак завоевал свой единственный титул в парном разряде. Это произошло в 2010 году в Лондоне (Queen’s Club).
Джокович сыграет в одиночном разряде турнира в Тель-Авиве, он посеян под первым номером. На старте серб сразится с представителем Испании Пабло Андухаром.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
00:31
-
00:12
- 28 сентября 2022
-
23:56
-
23:35
-
23:16
-
21:56
-
21:44
-
21:29
-
20:43
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:30
-
18:31
-
17:57
-
15:53
-
15:40
-
14:25
-
13:57
-
13:07
-
12:34
-
12:24
-
11:47
-
11:07
-
10:38
-
10:38
-
09:37
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
07:54
-
06:00
-
05:41
-
00:51
-
00:40
Партнерский контент