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Новак Джокович не сыграет на турнире в Тель-Авиве в парном разряде

Новак Джокович не сыграет на турнире в Тель-Авиве в парном разряде
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет в парном разряде на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

Джокович должен был сыграть с завершающим карьеру израильтянином Джонатаном Эрлихом. Однако Эрлих в последний момент отказался от участия из-за травмы, полученной на тренировке. Таким образом, Джонатан автоматически завершил карьеру.

Примечательно, что именно с Эрлихом Новак завоевал свой единственный титул в парном разряде. Это произошло в 2010 году в Лондоне (Queen’s Club).

Джокович сыграет в одиночном разряде турнира в Тель-Авиве, он посеян под первым номером. На старте серб сразится с представителем Испании Пабло Андухаром.

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