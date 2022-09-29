Ник Кирьос — о Бернарде Томиче: не собираюсь возиться с кем-то из восьмой сотни в мире

Финалист Уимблдона-2022, 20-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос в присущей ему манере высказался о возможности проведения выставочного матча с соотечественником Бернардом Томичем. Кирьос и Томич в последние несколько лет конфликтуют в медиапространстве, Бернард даже призывал Ника сразиться в боксёрском ринге.
«Честно говоря, не думаю, что я ещё хочу пиарить его. Я не собираюсь возиться с кем-то из восьмой сотни в мире, но всего ему наилучшего», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Томич в данный момент занимает 660-ю строчку в рейтинге ATP.
Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
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