Тренер Роджера Федерера опубликовал забавные закулисные фото с теннисистом

Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, опубликовал в своих социальных сетях трогательный пост о подопечным, который ранее завершил карьеру.

«Мне понадобилось некоторое время, чтобы подобрать слова… Последние несколько недель были эмоциональными, но что это был за ПУТЬ! Мой альбом на Iphone напоминает обо всём, что мы пережили вместе: победы на турнирах «Большого шлема», победа на Кубке Дэвиса, на Олимпийских играх и обо всех особых моментах, которые мы делили вне корта: наши праздники, свадьбы, вечеринки по случаю дней рождений, розыгрыши и возможность наблюдать, как растут твои удивительные дети.

Фото: из личного архива Северина Люти

Фото: из личного архива Северина Люти

Фото: из личного архива Северина Люти

Фото: из личного архива Северина Люти

Фото: из личного архива Северина Люти

Было удивительно наблюдать за тем, как ты успевал «жонглировать» всем: теннисом, друзьями, бизнесом, семьёй, и главное – всё с улыбкой на лице. Ты будешь продолжать вдохновлять людей своей страстью к теннису», — написал Люти в своих социальных сетях.