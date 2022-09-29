Медведев является лидером сезона по количеству двойных ошибок в ATP-туре среди топ-10
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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев возглавляет на данный момент список игроков с наибольшим количеством допущенных двойных ошибок среди теннисистов из-топ-10. Россиянин на текущий момент отметился 253 ошибками на подаче.
Ближайшим преследователем Медведева стал представитель Испании, чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира Карлос Алькарас – в его пассиве 173 двойных ошибок. Тройку замыкает Кэмерон Норри (8-е место в рейтинге ATP) из Великобритании, который ошибся 157 раз.
В топ-5 игроков с наибольшим количеством двойных игроков среди теннисистов из первой десятки мужского мирового рейтинга находятся Андрей Рублёв (9-я ракетка мира) и Александр Зверев (5-я ракетка мира). В их пассиве 152 и 149 ошибок на подачу соответственно.
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