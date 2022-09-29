Тейлор Фритц снялся с турнира в Сеуле
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12-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц не примет участие на турнире ATP-250 в Сеуле (Южная Корея).
В основной сетке южнокорейских соревнований победителя «Мастерса» в Индиан-Уэллсе заменит лаки-лузер японец Синтаро Мочизуки, сообщает Twitter Entry List Updates, который отслеживает изменения в составе участников турниров.
В стартовом раунде турнира в Южной Корее Фритц должен был сыграть со своим соотечественником Маккензи Макдональдом. Отметим, что в минувшие выходные Тейлор принимал участие в Кубке Лэйвера, выступая в составе команды мира. Фритц провёл лишь один матч на выставочном турнире, переиграв британца Кэмерона Норри.
Призовой фонд соревнований в Сеуле составил $1 117 930. Финал пройдёт 2 октября.
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