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Тейлор Фритц снялся с турнира в Сеуле

Тейлор Фритц снялся с турнира в Сеуле
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12-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц не примет участие на турнире ATP-250 в Сеуле (Южная Корея).

В основной сетке южнокорейских соревнований победителя «Мастерса» в Индиан-Уэллсе заменит лаки-лузер японец Синтаро Мочизуки, сообщает Twitter Entry List Updates, который отслеживает изменения в составе участников турниров.

В стартовом раунде турнира в Южной Корее Фритц должен был сыграть со своим соотечественником Маккензи Макдональдом. Отметим, что в минувшие выходные Тейлор принимал участие в Кубке Лэйвера, выступая в составе команды мира. Фритц провёл лишь один матч на выставочном турнире, переиграв британца Кэмерона Норри.

Призовой фонд соревнований в Сеуле составил $1 117 930. Финал пройдёт 2 октября.

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