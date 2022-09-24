Фритц признался, что плакал после прощального матча Роджера Федерера

12-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц сообщил в социальных сетях о своей эмоциональной реакции после последнего матча 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, который швейцарец провёл на Кубке Лэйвера.



«Не был уверен, буду ли я плакать сегодня вечером или нет… Я, несомненно, плакал… много», — написал Фритц в своём «твиттере».



Напомним, в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.