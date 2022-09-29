Радукану и Жабер примут участие в выставочном турнире в Абу-Даби
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Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану и вторая ракетка мира Онс Жабер сыграют на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится в арабском государстве по окончании сезона.
Об этом сообщил официальный аккаунт соревнований в своём «твиттере».
Отметим, что представительница Туниса в прошлом году выиграла этот турнир, переиграв в его единственном матче швейцарку Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 10:8. Изначально в ОАЭ должна была сыграть именно Радукану, однако британка вынуждена была сняться с соревнований из-за положительного тенниса на COVID-19. Жабер стала первой в истории арабской победительницей Mubadala World Tennis Championship.
В 2022 году турнир пройдёт с 16 по 18 декабря.
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