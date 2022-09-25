Радукану прокомментировала выход в свой первый полуфинал в 2022 году

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану поделилась своими эмоциями после выхода в 1/2 финала турнира WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).



19-летняя британка была вынуждена сняться по ходу полуфинального матча южнокорейских соревнований против Елены Остапенко из-за травмы левой ягодичной мышцы в третьем сете. Первый сет со счётом 6:4 выиграла Радукану, второй – со счётом 6:3 Остапенко. В решающей партии Остапенко повела 3:0, после чего британка отказалась от продолжения матча.



«Я думаю, что это довольно круто – выйти в свой первый полуфинал и правильно проложить свой путь в WTA-туре. Я считаю, что это приятная награда за всю тяжелую работу, которую я проделала на тренировочных кортах на протяжении длительного периода времени. Это действительно приятное чувство.

Я довольна тем, как я восстанавливаю свою игру и прогрессирую. Я пытаюсь настроиться как можно лучше в преддверии следующего года, а также просто улучшить свою игру. Я думаю, что готова принять вызовы», — цитирует Радукану Tennis.com.