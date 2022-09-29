Шамиль Тарпищев назвал главную задачу Дмитрия Турсунова в работе с Эммой Радукану

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о сотрудничестве бывшего российского теннисиста, а ныне тренера Дмитрия Турсунова и чемпионки US Open 2021 года, 19-летней британки Эммы Радукану. По словам Тарпищева, главная задача Турсунова — найти подход к Радукану и ввести её рекламную деятельность в разумные рамки.
«На мой взгляд, говорить о влиянии Турсунова на Радукану пока рано. Дело в том, что по свойствам своей нервной системы британка ближе к Курниковой, чем к Шараповой. Я имею в виду то, что у Маши все рекламные контракты были на вторых ролях, на первом месте для неё находился теннис. А вот у Ани всё было наоборот.
Я уверен, что спад результатов у Радукану произошёл из-за участия в слишком большом количестве различных фотосессий. Соответственно, главная задача Турсунова – найти подход к подопечной и ввести её рекламную деятельность в разумные рамки. Это в большей степени вопрос психологии и организации, чем игровой практики», — цитирует Тарпищева Betonmobile.
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