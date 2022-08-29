Первый допуск трансгендера на US Open. Теннисистки были в замешательстве

Рене Ричардс через суд добилась участия в турнире 1977 года. Позже она осознала, что не стоило этого делать.

На US Open — 1977 состоялось одно из самых резонансных событий в истории тенниса. Впервые на турнир «Большого шлема» допустили трансгендера. Рене Ричардс (имя при рождении Ричард Раскинд) с помощью суда всё-таки пробила себе дорогу на корт. Хотя со временем она осознала, что трансгендерам всё-таки не место в профессиональном спорте.

Как Ричард Раскинд решил стать Рене Ричардс

Ричард Раскинд родился в уважаемой семье нью-йоркских евреев в 1934 году. Отец Дэвид Раскинд работал хирургом-ортопедом, а мать Мюриэл была одной из первых женщин-психиатров в Соединенных Штатах и профессором Колумбийского университета.

Ричард учился в школе Горация Манна. Уже тогда у него были заметны задатки к спорту. Он проявил себя в качестве ресивера футбольной команды, питчера бейсбольной команды, а также преуспевал в теннисе и плавании. Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис» хотел заполучить Ричарда, но того больше привлекал другой вид спорта. После школы Раскинд поступил в Йельский университет, где был капитаном мужской команды по теннису.

Затем Ричард решил получить образование в Медицинском центре университета Рочестера, выучившись на офтальмолога в 1959 году. Далее последовала двухлетняя интернатура в больнице Ленокс Хилл и работа в ординатуре Манхэттенской больницы глаз, уха и горла в Нью-Йорке.

Не забывал Ричард и о теннисе. Раскинд пять раз участвовал в мужских национальных чемпионатах США в период с 1953 по 1960 год (ещё до Открытой эры), дважды выигрывая матчи первого раунда. В 1964 году поступивший на службу в ВМС США и получивший звание капитан-лейтенанта Раскинд занимал четвёртое место в региональном рейтинге восточных штатов. Позже Раскинд стал одним из лидеров американского тенниса в ветеранской категории старше 35 лет, пробившись в финал чемпионата США. В 1973 году 39-летний Раскинд занимал шестое место в рейтинге этой возрастной группы.

Жизнь Раскинда, на первый взгляд, складывалась успешно. Он получил хорошее образование. Отслужил в ВМС и стал уважаемым членом общества. При этом ещё и занимался любимым видом спорта, добившись достаточно неплохих результатов. Но постепенно сознание Ричарда всё больше поглощали психологические проблемы, корень которых нужно искать в детстве

Семья Раскиндов только со стороны выглядела благополучной. Обстановка в доме всегда была нездоровой. Старшая сестра Жозефина (Жо) вела себя как мальчишка, а Ричарду отводила в их играх роль маленькой девочки. Мать часто одевала его в женское нижнее бельё, считая, что в нём мальчик выглядит красивее. Позже сам Ричард стал тайком переодеваться в девичьи платья сестры. Постепенно сложности с половой идентичностью нарастали, и их невозможно было скрывать от окружающих.

Раскинд посещал психиатров и проходил курс гормонального лечения. Какое-то время терапия помогала. В 1970 году Ричард даже женился, в браке родился сын. Но вскоре он расстался со своей второй половиной Мериам. Состояние настолько ухудшилось, что Ричард думал покончить с собой, если ему не удастся сделать операцию по смене пола.

В 1975 году Раскинд всё-таки перенёс операцию по смене пола и стал известен как Рене Ричардс.

Рене Ричардс после смены пола Фото: Ron Galella Collection via Getty Images

Рене Ричардс через суд добилась участия в US Open

Рене Ричардс бросила работу в медицине и переехала из Нью-Йорка в Калифорнию, где её никто не знал. Рене играла в нескольких региональных теннисных турнирах как женщина. Не обходилось без эксцессов. Когда стало известно, что в турнире в Нью-Джерси будет участвовать бывший мужчина, 23 теннисистки отказались от участия в нём. Теннисная ассоциация США и WTA отозвали свою лицензию на проведение турнира Tennis Week Open после того, как 25 из 32 участниц снялись из-за Ричардс.

К US Open – 1976 организаторы Ричардс не допускали с формулировкой «мужчина, перенёсший операцию по смене пола, имеет конкурентное преимущество над женщинами из-за своих физических и физиологических данных». Потребовали пройти тест на определение пола. Первый показал сомнительный результат. Второй Рене проходить отказалась и позже подала в суд на Теннисную ассоциацию США. Верховный суд Нью-Йорка вынес решение в её пользу за две недели до Открытого чемпионата США 1977 года, разрешив Ричардс играть.

Участие Рене воспринималось как прорыв в защите прав трансгендеров. В то время в США смена пола считалась извращением, а транссексуализм классифицировался как форма безумия. Теннисистки однозначно не были в восторге от участия 187-сантиметровой Рене в турнире. По сути, воспринимали её как 43-летнего неадекватного мужчину и открыто выражали неприязнь. Медиа (в том числе комментаторы US Open) тоже без стеснений оскорбляли её.

Ричардс поддержали создательница женского профессионального тура Глэдис Хелдман, ведущая профессиональная теннисистка Билли Джин Кинг и недавно эмигрировавшая в США восходящая звезда тенниса Мартина Навратилова, но их голос звучал слишком слабо на фоне противников. 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» легендарная американская теннисистка Крис Эверт высказала общую позицию своих коллег.

«Было немного неприятно заходить в раздевалку. Рене была там. Возникала неловкость из-за того, что она смотрит на нас. Да, она была любезным человеком и не обижалась на оскорбления. Это был жизненный урок, и он определённо сделал меня лучше», — вспоминала Эверт в 2012 году.

Если бы сейчас какая-то спортсменка оскорбила трансгендеров или сказала нечто подобное о неприятном пребывании в раздевалке с ними, о чувстве неловкости – моментально нарвалась бы на массовое порицание. В эпоху Эверт всё было иначе.

Представители спортивной общественности не хотели видеть Рене Ричардс на US Open и допустили её только из-за решения суда. Ричардс желали скорейшего вылета. Многие вздохнули с облегчением, когда она проиграла в первом раунде третьей сеяной Вирджинии Уэйд (1:6, 4:6). Хотя в менее освещаемом турнире женского парного разряда Рене вместе с партнёршей Бетти-Энн Стюарт вышли в финал, где уступили Мартине Навратиловой и Бетти Стове (1:6, 6:7), и какое-то время с присутствием Ричардс приходилось мириться.

После US Open – 1977 Ричардс продолжила карьеру профессиональной теннисистки. Она выступала за клуб «Нью-Орлеан Нетс» лиги World Team Tennis, где её партнёром в миксте был игрок НБА Джон Лукас. В 1979-м достигла 20-го места в рейтинге WTA и стала полуфиналисткой Открытого чемпионата США в миксте с Илие Настасе. В её резюме значатся победы над такими именитыми соперницами, как Гана Мандликова, Сильвия Ханика, Вирджиния Рузичи и Пэм Шрайвер.

Рене Ричардс и Мартина Навратилова Фото: Rzepka/ullstein bild via Getty Images

Ричардс завершила выступления в профессиональном туре в 1981 году, после чего работала тренером Мартины Навратиловой и ряда менее известных теннисисток. Навратилова стала первой спортсменкой мирового уровня, совершившей каминг-аут. По слухам, Мартину и Рене связывали не только рабочие отношения, но это никак не повлияло на результат на корте. За время сотрудничества с Ричардс Навратилова выиграла первый в карьере «Ролан Гаррос» и два Уимблдона.

Ричардс пересмотрела своё отношение к трансгендерам в спорте

Тренерская карьера Рене продлилась недолго, поскольку она решила вновь посвятить себя медицине. После победы Навратиловой на Уимблдоне-1982 Ричардс вернулась в Нью-Йорк, став одним из крупнейших специалистов мира по косоглазию. Практиковала даже после достижения 70-летнего возраста, проведя последнюю операцию в декабре 2013 года.

В 2000 году имя Рене Ричардс было включено в Зал теннисной славы восточных штатов. В 2014 году ракетка, которой она пользовалась на турнирах, была подарена Национальному музею американской истории, входящему в состав Смитсоновского института. Сейчас Ричардс 88 лет. Она живёт в сельской местности штата Нью-Йорк со своей подругой Арлин Ларзелер и собаками. Единственный сын Николас не смог спокойно принять трансформацию отца. В 13 лет уехал на Ямайку и перестал общаться с Рене. По данным СМИ, сейчас 41-летний Николас пытается избавиться от наркотической зависимости в специальной клинике.

Рене Ричардс в 2017 году Фото: Getty Images for National Geographic

Возможно, трагедия с сыном повлияла на взгляды Ричардс. Несмотря на свою известность как спортсменки-транссексуала, она в конечном счёте выразила неоднозначное отношение к своему наследию и пришла к выводу, что её прошлое как мужчины давало преимущество над соперницами.

«Прошло уже почти 30 лет. Я поняла, что, если бы мне сделали операцию по смене пола в возрасте 22 лет, а потом в 24 года я приехала бы на US Open, ни одна генетическая от рождения женщина на планете не смогла бы обыграть меня. Мне к моменту присоединения к женскому профессиональному туру было больше 40 лет. Пик моей физической формы остался далеко позади, что не позволяло стать реальной угрозой для более молодых спортсменок. Я пересмотрела своё мнение. Вероятно, меня не стоило допускать к соревнованиям. Мне надо было просто смириться и признать невозможность участия в женском турнире US Open. Транссексуальная женщина может делать всё что угодно, но не заниматься спортом на профессиональном уровне. Да, это ограничение, но жизни без ограничений не бывает», — заявила Ричардс в 2004 году, комментируя решение МОК о допуске транссексуалов к участию в Олимпийских играх.

Современные реалии таковы, что трансгендеры пытаются активно проникнуть в спорт. Недавний пример в плавании показателен. В женском теннисе пока эта проблема не стоит столь остро. Рене Ричардс – первый и единственный трансгендер на турнирах «Большого шлема». Хочется верить, что также первый и последний. Ответственные за принятия решений лица должны прислушаться если не к здравому смыслу, то хотя бы к самой Ричардс, которая с течением времени осознала недопустимость попыток пробиться в женский спорт со стороны бывших мужчин.