Стефанос Циципас отреагировал на пост Роджера Федерера о «потере работы»

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на слова 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Ранее Федерер написал в своих соцсетях: «Мы все надеемся на сказочный конец. Вот как прошёл мой: проиграл свой последний матч в одиночном разряде, проиграл последний матч в парном разряде, проиграл последний турнир, потерял голос в последнюю неделю, потерял работу. Но всё же мой выход на пенсию не мог быть более превосходным, и я так доволен тем, как всё прошло. Так что не думайте об этом идеальном конце, ваш всегда будет удивительным по-своему».

«Я потерял рассудок, когда ты попал в эту дыру в сетке», — написал Циципас в комментариях.

Стефанос имеет в виду необычный удар Федерера в прощальном матче.





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