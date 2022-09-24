Федерер исполнил волшебный удар во время своего последнего матча в карьере

В эти минуты проходит последний матч в карьере 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Швейцарский теннисист в паре с испанцем Рафаэлем Надалем играют с американскими теннисистами Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Команда Европы ведёт 5:4 в первом сете.

Федерер выполнил невероятный удар, попав в дырку сетки. Мяч отскочил на половину соперников. Между теннисистами возник спор, после чего очко отдали сборной мира. Роджер во время паузы сказал своей скамейке: «Мои глаза всё ещё видят». Швейцарец намекнул, что сделал всё по правилам.

Роджер Федерер за свою карьеру завоевал 103 титула ATP. На турнирах «Большого шлема» швейцарец больше всего побед одержал на Уимблдоне — восемь.