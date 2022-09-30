Кэмерон Норри заболел и снялся с турнира в Сеуле перед четвертьфиналом

Восьмая ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри заболел, вследствие чего не сможет сыграть в четвертьфинальном матче на хардовом турнире ATP в Сеуле (Республика Корея). Об этом сообщает BBC. Таким образом, американец Дженсон Бруксби, который изначально должен был стать соперником Норри, без борьбы вышел в полуфинал.

В первом четвертьфинале представитель Канады Денис Шаповалов обыграл Раду Албота из Молдавии со счётом 6:2, 6:2. Также сегодня сыграют Каспер Рууд (Норвегия) — Ёсихито Нисиока (Япония) и Маккензи Макдональд — Александр Ковачевич (оба — США). Полуфиналы состоятся завтра, 1 октября, финал — послезавтра, 2 октября.



Новость по теме Новак Джокович заявил, что сыграл один из самых длинных геймов в карьере в Тель-Авиве

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.