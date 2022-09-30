Броэди покинул турнир в Тель-Авиве, Чилич стал первым полуфиналистом

Британский теннисист Лиам Броэди (174-е место в рейтинге) снялся с соревнований в Тель-Авиве (Израиль) из-за проблем с животом. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Соперник Броэди по четвертьфиналу хорватский теннисист Марин Чилич (16-е место в рейтинге) отправился в полуфинал хардового турнира категории ATP-250.

В полуфинальном матче соперником Чилича станет победитель пары Констан Летьен (Франция) — Максим Кресси (США). Встреча начнётся сегодня, 30 сентября, в 12:00 мск.

Ранее в матче второго круга хорват одержал победу над австрийцем Домиником Тимом (173-е место в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Тель-Авиве составил $ 949 475. Турнир продлится до 2 октября.