Серена Уильямс: придумала себе подарок — щенка. А ещё я боюсь кошек

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, завершившая карьеру после Открытого чемпионата США — 2022, рассказала о боязни кошек и желании завести домашнего питомца.
«Я придумала для себя подарок-сюрприз… щенка! Я люблю животных. Мне также нравятся котята, но я боюсь кошек. Какая большая собака лучше и не линяет?» — написала Уильямс в социальных сетях.
Ранее Серена Уильямс заявляла о своём желании вернуться в профессиональный спорт. На Открытом чемпионате США – 2022, который стал, по словам Серены Уильямс, для неё последним, американка дошла до третьего круга, в котором проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.
Напомним, последний раз Серена побеждала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open в 2017 году. Тогда она была на втором месяце беременности. Недавно Серена заявила, что хочет во второй раз стать мамой.
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