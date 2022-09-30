«Мой сентябрь». Элина Свитолина показала свежие фото себя и Гаэля Монфиса

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в социальных сетях. Она показала, как провела сентябрь 2022 года. На снимках, помимо Свитолиной, присутствует её муж, французский теннисист Гаэль Монфис.
«Мой сентябрь», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива элины свитолиной
Фото: из личного архива элины свитолиной
Фото: из личного архива элины свитолиной
Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). 5 мая стало известно, что Свитолина и Монфис ждут дочку. Она должна появиться на свет в октябре.
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