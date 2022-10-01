Стало известно, с кем Денис Шаповалов сразится в финале турнира в Сеуле

Определился второй финалист турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Им стал японец Йосихито Нисиока.

В полуфинальном матче Нисиока в упорной борьбе обыграл американца Александра Ковачевича (LL) со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Нисиока три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ковачевича десять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За второй в карьере титул (первый завоёван в 2018 году) Йосихито сразится с 24-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым (4).

Призовой фонд хардового турнира в Сеуле составил $ 1 117 930. Это новые соревнования в календаре ATP.