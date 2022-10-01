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Стало известно, с кем Денис Шаповалов сразится в финале турнира в Сеуле

Стало известно, с кем Денис Шаповалов сразится в финале турнира в Сеуле
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Определился второй финалист турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Им стал японец Йосихито Нисиока.

В полуфинальном матче Нисиока в упорной борьбе обыграл американца Александра Ковачевича (LL) со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Нисиока три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ковачевича десять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За второй в карьере титул (первый завоёван в 2018 году) Йосихито сразится с 24-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым (4).

Призовой фонд хардового турнира в Сеуле составил $ 1 117 930. Это новые соревнования в календаре ATP.

Сеул (м). 1/2 финала
01 октября 2022, суббота. 10:00 МСК
Йосихито Нисиока
56
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 3
         
Александр Ковачевич
222
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Комментарии
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