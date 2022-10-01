Украинка Костюк не сыграет против россиянки Захаровой в квалификации турнира в Остраве

Украинская теннисистка Марта Костюк из-за болезни не сыграет в полуфинале квалификации хардового турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия) против россиянки Анастасии Захаровой (163-е место в рейтинге).

Украинку заменит немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам (144-е место в рейтинге).