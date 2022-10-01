Янчук — о матче с Джоковичем: Сафиуллин ещё сыроват. Если поверит в себя, может получиться

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), где россиянин Роман Сафиуллин сразится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Сафиуллин ещё сыроват. Потенциал у него неплохой, он подтянулся. Однако ему ещё не хватает опыта и уверенности в себе. Это приходит со временем, а у него ещё мало таких стартов.

Думаю, у него гораздо меньше шансов. Думаю, 70 на 30 в пользу Джоковича. Однако по скоростным и ударным характеристикам ему есть чем играть — всё-таки он моложе. Если он поверит в себя, то матч может получиться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.