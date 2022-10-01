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Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Таллине, обыграв Бенчич

Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Таллине, обыграв Бенчич
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) стала первой финалисткой хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (14-е место в рейтинге).

Крейчикова одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 22 минуты. Представительница Чехии выполнила шесть эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 19. Бенчич 10 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из двух.

Таллин. 1/2 финала
01 октября 2022, суббота. 13:10 МСК
Барбора Крейчикова
27
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		7 7 6
7 7 		6 2 2
         
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В финале Крейчикова встретится с победительницей второго полуфинального матча между эстонскими теннисистками Анетт Контавейт (четвёртое место в рейтинге) и Кайей Канепи (32-е место в рейтинге). Матч предварительно запланирован на 18:15 мск 1 октября.

Призовой фонд турнира составил € 251 750.

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