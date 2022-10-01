Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Таллине, обыграв Бенчич

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) стала первой финалисткой хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (14-е место в рейтинге).



Крейчикова одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 22 минуты. Представительница Чехии выполнила шесть эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 19. Бенчич 10 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из двух.

В финале Крейчикова встретится с победительницей второго полуфинального матча между эстонскими теннисистками Анетт Контавейт (четвёртое место в рейтинге) и Кайей Канепи (32-е место в рейтинге). Матч предварительно запланирован на 18:15 мск 1 октября.



Призовой фонд турнира составил € 251 750.