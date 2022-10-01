Наоми Осака выложила фото с Фрэнсисом Тиафо с баскетбольного матча
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Японская теннисистка Наоми Осака в своих социальных сетях поделилась фотографией с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.
Теннисисты посетили выставочный матч команд NBA в Токио (Япония).
Фото: из личного архива Осаки
На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный турнир японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.
Фрэнсис Тиафо занимает 19-ю позицию в рейтинге АТР. На Открытом чемпионате США он дошёл до полуфинала, в котором проиграл будущему победителю турнира испанцу Карлосу Алькарасу. На Кубке Лэйвера он сыграл в прощальном матче Федерера. Матч Сок/Тиафо — Надаль/Федерер завершился победой первых со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
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