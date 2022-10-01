Фрэнсис Тиафо назвал имя своего кумира. Это не теннисист

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) назвал баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри одним из своим кумиров.

Недавно Тиафо встретился с Карри во время предсезонного матча с «Вашингтон Уизардс», который прошёл в городе Сайтама (Япония).

«Прошлой ночью я встретился со Стефом Карри, и это было здорово. Он один из моих кумиров. То, что он узнал меня, и то, что сказал, что гордился мной на Открытом чемпионате США, было чем-то особенным. Такие вещи ты никогда не забудешь», — приводит слова Тиафо пресс-служба АТР.

На следующей неделе 24-летний Фрэнсис примет участие на турнире ATP-500 в Токио. 25 сентября американец принёс первую победу сборной мира на Кубке Лэйвера в истории.