Фрэнсис Тиафо назвал имя своего кумира. Это не теннисист
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) назвал баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри одним из своим кумиров.
Недавно Тиафо встретился с Карри во время предсезонного матча с «Вашингтон Уизардс», который прошёл в городе Сайтама (Япония).
«Прошлой ночью я встретился со Стефом Карри, и это было здорово. Он один из моих кумиров. То, что он узнал меня, и то, что сказал, что гордился мной на Открытом чемпионате США, было чем-то особенным. Такие вещи ты никогда не забудешь», — приводит слова Тиафо пресс-служба АТР.
На следующей неделе 24-летний Фрэнсис примет участие на турнире ATP-500 в Токио. 25 сентября американец принёс первую победу сборной мира на Кубке Лэйвера в истории.
Новость по темеТиафо встретился с Карри во время предсезонной игры НБА в Японии
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