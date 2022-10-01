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Тиафо встретился с Карри во время предсезонной игры НБА в Японии

Тиафо встретился с Карри во время предсезонной игры НБА в Японии
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) провёл время с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри, одним из самых известных баскетболистов в истории, в Японии, в пятницу, 30 сентября.

Карри в данный момент находится на территории азиатского государства со своей командой. 30 сентября она провела первый предсезонный матч с «Вашингтон Уизардс», в котором одержала победу со счётом 96:87. Встреча состоялась в городе Сайтама.

Тиафо получил шанс встретиться с лидером «Голден Стейт» сразу же после окончания поединка.

На следующей неделе 24-летний Фрэнсис примет участие на турнире ATP-500 в Токио. 25 сентября американец принёс первую победу сборной мира на Кубке Лэйвера в истории.

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