Тиафо встретился с Карри во время предсезонной игры НБА в Японии
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) провёл время с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри, одним из самых известных баскетболистов в истории, в Японии, в пятницу, 30 сентября.
Карри в данный момент находится на территории азиатского государства со своей командой. 30 сентября она провела первый предсезонный матч с «Вашингтон Уизардс», в котором одержала победу со счётом 96:87. Встреча состоялась в городе Сайтама.
Тиафо получил шанс встретиться с лидером «Голден Стейт» сразу же после окончания поединка.
На следующей неделе 24-летний Фрэнсис примет участие на турнире ATP-500 в Токио. 25 сентября американец принёс первую победу сборной мира на Кубке Лэйвера в истории.
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