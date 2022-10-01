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Джокович вышел в финал турнира в Тель-Авиве, обыграв Романа Сафиуллина

Джокович вышел в финал турнира в Тель-Авиве, обыграв Романа Сафиуллина
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв россиянина Романа Сафиуллина.

Джокович одержал победу со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Сафиуллина семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Джокович шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных.

В финале серб встретится с победителем пары Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия). По пути к финалу Джокович обыграл таких теннисистов, как испанец Пабло Андухар и канадец Вашек Поспишил.

Призовой фонд турнира составил $ 949 475. Турнир продлится до 2 октября.

Тель-Авив. 1/2 финала
01 октября 2022, суббота. 19:40 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 3  
         
Роман Сафиуллин
104
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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