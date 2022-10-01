Джокович вышел в финал турнира в Тель-Авиве, обыграв Романа Сафиуллина
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв россиянина Романа Сафиуллина.
Джокович одержал победу со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Сафиуллина семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Джокович шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных.
В финале серб встретится с победителем пары Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия). По пути к финалу Джокович обыграл таких теннисистов, как испанец Пабло Андухар и канадец Вашек Поспишил.
Призовой фонд турнира составил $ 949 475. Турнир продлится до 2 октября.
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