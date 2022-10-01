Новак Джокович — о Сафиуллине: нужно отдать ему должное за то, как он боролся

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал победу над российским теннисистом Романом Сафиуллиным в рамках полуфинала хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

«Думаю, это был очень конкурентный матч, особенно во втором сете. Должен сказать, что сегодня я был достаточно эмоционален на корте, было много напряжения — это результат его агрессивного стиля игры. У него очень мощная подача.

Я знал, что должен оставаться сосредоточенным, и понимал, что он определённо даст отпор во втором сете, что и произошло. Я подавал на матч и провёл пару плохих розыгрышей. Нужно отдать ему должное за то, как он боролся», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.