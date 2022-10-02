Чилич обыграл Летьена и встретится с Джоковичем в финале турнира в Тель-Авиве

Хорватский теннисист Марин Чилич (16-й в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв француза Констана Летьена (86-й в рейтинге ATP).
Чилич одержал победу со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. На счету Летьена ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух. Чилич 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных.
В финале Чилич сразится с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:1, 7:6 (7:3). По пути к финалу Чилич обыграл таких теннисистов, как австриец Доминик Тим и британец Лиам Броэди (отказ).
Призовой фонд турнира составил $ 949 475.
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