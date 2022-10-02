Денис Шаповалов проиграл Йосихито Нисиоке в финале турнира ATP-250 в Сеуле

Определился победитель турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Им стал 56-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока.

В финальном матче Нисиока обыграл 24-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 56 минут. Нисиока ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалова пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Для Нисиоки это второй титул в карьере, первый он завоевал в 2018 году в Шэньчжэне (Китай). Финал в Сеуле стал для Йосихито четвёртым в карьере на уровне ATP.

Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 117 930. За победу Нисиока получит более $ 170 тыс. и 250 рейтинговых баллов.