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Денис Шаповалов проиграл Йосихито Нисиоке в финале турнира ATP-250 в Сеуле

Денис Шаповалов проиграл Йосихито Нисиоке в финале турнира ATP-250 в Сеуле
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Определился победитель турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Им стал 56-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока.

В финальном матче Нисиока обыграл 24-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 56 минут. Нисиока ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалова пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Для Нисиоки это второй титул в карьере, первый он завоевал в 2018 году в Шэньчжэне (Китай). Финал в Сеуле стал для Йосихито четвёртым в карьере на уровне ATP.

Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 117 930. За победу Нисиока получит более $ 170 тыс. и 250 рейтинговых баллов.

Сеул (м). Финал
02 октября 2022, воскресенье. 08:30 МСК
Йосихито Нисиока
56
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Денис Шаповалов
24
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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