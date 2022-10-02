«Ваааау». Паула Бадоса бурно отреагировала на фото Арины Соболенко в коротком платье

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях роскошные фото в мини-платье. Белоруска посетила ресторан KOMODO в Майами (США).
«Ночной выход», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
На публикацию отреагировали коллеги Арины – третья ракетка мира испанка Паула Бадоса и россиянка Анна Калинская. «Ваааау», — написала Бадоса в комментариях, добавив эмодзи «огонь» и «смайлик с глазами-сердечками». Калинская тоже отреагировала с помощью этих эмодзи.
На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко (6) дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.
После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.
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