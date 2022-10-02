Фото: Ник Кирьос и Танаси Коккинакис веселятся на экскурсии по Токио

Финалист Уимблдона-2022 20-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал забавные фото с прогулки с соотечественником и другом Танаси Коккинакисом по Токио.
«Токио, какие дела!!!» — подписал снимки Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Австралийцы прилетели на турнир категории ATP-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 3 по 9 октября. Кирьос посеян под пятым номером и в первом круге сразится с представителем китайского Тайбэя Чун Син Ценом. Коккинакис же в первом круге встретится с хорватом Борной Чоричем (9).
Примечательно, что для Кирьоса это первый турнир с выступления на US Open — 2022. В Нью-Йорке Ник добрался до четвертьфинала, по пути обыграв Коккинакиса и на тот момент действующего чемпиона россиянина Даниила Медведева.
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