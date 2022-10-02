Феликс Оже-Альяссим — об Астане: приятно удивлён, как хорошо здесь ко мне относятся люди

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от приезда в Астану (Казахстан), где выступит на турнире категории ATP-500. Соревнования пройдут с 3 по 9 октября.

Восьмой сеяный Оже-Альяссим в первом круге сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

«Я приятно удивлён, как хорошо люди здесь относятся ко мне и моей команде. Второй момент, который меня радует, — это то, что все очень добрые, гостеприимные и приветливые. Состав здесь очень сильный. Я рассчитываю пройти здесь очень далеко, но посмотрим, в Астану приехало немало классных игроков», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба турнира.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.