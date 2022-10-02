Новак Джокович сыграл в теннис на инвалидных колясках в Тель-Авиве

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович сыграл в теннис на инвалидных колясках в Тель-Авиве (Израиль) с израильтянином Элаем Чайотом.

«Здорово было сыграть с тобой, Элай», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В данный момент Джокович (1) выступает в Тель-Авиве на турнире категории ATP-250. Он дошёл до финала, где сразится с чемпионом US Open – 2014 хорватом Марином Чиличем (2). Матч пройдёт сегодня, 2 октября, и начнётся в 18:30 мск. По ходу соревнований Новак обыграл испанца Пабло Андухара, канадца Вашека Поспишила (LL) и россиянина Романа Сафиуллина.

Примечательно, что для Джоковича турнир в Тель-Авиве стал первым на уровне ATP после победы на Уимблдоне – 2022.